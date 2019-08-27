DHA DIŞ- Timsaha rağmen golf oynamaya devam etti

ABD’de golf sahasına giren timsahı umursamayan adam, golf oynamaya devam etti.

Florida kentinde bulunan bir golf sahasına giren 2 metre uzunluğundaki timsahı gören adam, önünden geçen timsaha aldırış etmeden golf oynamaya devam etti. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Florida’da çok sık karşılaşılan bu duruma insanların fazlasıyla alıştığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Timsahın golf oynayan adamın önünden geçmesi

-Adamın golf oynamaya devam etmesi