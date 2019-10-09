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DHA DIŞ – Tilkinin trambolin keyfi

İsveç’te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. İsveç’in Tyresö kentinde evinin bahçesinde bulunan trambolinde zıplayan tilkiyi...

GÜNDEM 09.10.2019, 14:41
DHA DIŞ – Tilkinin trambolin keyfi
İsveç’te bir adam, evinin bahçesine kurduğu trambolinde bir tilkinin oynadığını görünce o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İsveç’in Tyresö kentinde evinin bahçesinde bulunan trambolinde zıplayan tilkiyi gören Thomas Anderson, görüntüleri telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri tebessüm ettiren görüntü büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trambolinde zıplayan tilki

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