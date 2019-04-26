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DHA DIŞ – Thaçi: Meclis komisyonunun FETÖ raporunu kimler hazırladı, açıklansın

Enis TABAK, Priştine () - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Mart 2018 tarihinde 6 FETÖ/PDY şüphelisinin gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesini araştırmak üzere oluşturulan Kosova Meclis Soruşturma Komisyonu’nun...

DHA DIŞ – Thaçi: Meclis komisyonunun FETÖ raporunu kimler hazırladı, açıklansın

Enis TABAK, Priştine () - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Mart 2018 tarihinde 6 FETÖ/PDY şüphelisinin gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesini araştırmak üzere oluşturulan Kosova Meclis Soruşturma Komisyonu’nun karşısına çıktı. Thaçi, komisyon raporunu hazırlayanların kimliklerinin gizli tutulmasına tepki göstererek, bunların açıklanması gerektiğini söyledi.

Thaçi, şeffaflık nedeniyle komisyonun çalışmalarına medyanın katılması ve canlı yayın yapılması önerisini kabul etti.

Komisyonun sorularını yanıtlamak istemediğini söyleyen Thaçi, “Siz komisyon olarak siyasi irade yanı sıra Kosova Meclisi’nin herhangi bir hukuk ofisinden görüş aldınız mı?” diye sordu.

“RAPORU KİMLER HAZIRLADI, İSİMLER SAKLI KALMAMALI”

Soruşturma Komisyonunun, FETÖ’cülerin sınır dışı edilmesiyle ilgili raporu, uzman bir heyetin hazırladığını söylemesi üzerine Thaçi, bu uzman heyetin kimlerden oluştuğunu bilmek istediğini söyledi.  Thaçi, raporu hazırlayan heyetin kimliklerinin açıklanması gerektiğini; gizli kalmasının doğru olmadığını söyledi.  Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanı Celal Sveçla ile Thaçi arasında sık sık tartışma yaşandı.

Cumhurbaşkanı Thaçi ile komisyon üyeleri arasında da zaman zaman tartışmalar yaşanırken, bir komisyon üyesi, “Türk vatandaşlarına karşı düzenlenen operasyon öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz mi?” sorusunu yöneltti. Thaçi bu soruyu yanıtlamak istemediğini söyledi ve soruşturmanın önümüzdeki günlere ertelenmesini istedi. Thaçi'nin bu önerisi karşısında soruşturma komisyonu, toplantıyı erteledi.

Görüntü Dökümü:

- Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi Meclis Soruşturma Komisyonu karşısında

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