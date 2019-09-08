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DHA DIŞ –Tel Abyad’daki ortak devriye Suriye’deki sivillerin kamerasında

Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye’de, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı. Devriye faaliyeti, Tel Abyad’daki siviller tarafından görüntülendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------- Askeri...

GÜNDEM 08.09.2019, 11:26
DHA DIŞ –Tel Abyad’daki ortak devriye Suriye’deki sivillerin kamerasında
Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye’de, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.

Devriye faaliyeti, Tel Abyad’daki siviller tarafından görüntülendi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Askeri araçların geçişlerinden görüntüler
 

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