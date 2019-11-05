DHA DIŞ - Tel Abyad'da bombalı saldırı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı, ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince yakalandı.

Tel Abyad'da nüfusun daha az olduğu dış mahallelerinden birinde öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı patlama sonrası çevrede araştırma yapan SMO askerleri bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Patlama olan yer

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER DGS YURT SIRASINDA

DGS SAATİ:14.21 – TARİHİ: 05.11.2019 - Haber Kodu : 191105150

DGS SAATİ:14.34 – TARİHİ: 05.11.2019 - Haber Kodu : 191105154