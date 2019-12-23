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DHA DIŞ - Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekâtı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı....
GÜNDEM 23.12.2019, 17:23
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve 'Barış Pınarı Harekâtı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekâtı' ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, PKK/PYD'li teröristlerce bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekâtı' ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad kentine bağlı Sülük köyünde, PKK/PYD'li teröristlerce bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Saldırı sonrası görüntü
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