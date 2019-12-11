Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
DHA DIŞ- Teknesi batan balıkçıları 'buzdolabı' kurtardı
Meksika’da Adriana adlı bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri harekete geçti. Meksika Körfezi’nde helikopter ve kurtarma botlarıyla arama yapan kurtarma ekipleri, iki balıkçıyı suyun üzerindeki bir buzdolabının...
GÜNDEM 11.12.2019, 10:02
Meksika’da Adriana adlı bir balıkçı teknesinden yardım çağrısı alan kurtarma ekipleri harekete geçti. Meksika Körfezi’nde helikopter ve kurtarma botlarıyla arama yapan kurtarma ekipleri, iki balıkçıyı suyun üzerindeki bir buzdolabının içerisinde buldu.
Meksika’da 5 Aralık’ta denize açılan Adriana isimli balıkçı teknesinden yardım çağrısı yapıldı. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri, Meksika Körfezinde, helikopter ve kurtarma botları ile arama çalışmalarına başladı. Ekipler, iki balıkçıyı, suyun üzerinde kapağı çıkarılmış bir buzdolabının içerisinde buldu.
Yerel medya, balıkçıların gemideki buzdolabını bir kayık gibi kullanarak kurtulduklarını duyurdu. Balıkçılar hastaneye kaldırılırken, batan balıkçı teknesinde kaç mürettebat olduğu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Görüntü Dökümü
Meksika’da 5 Aralık’ta denize açılan Adriana isimli balıkçı teknesinden yardım çağrısı yapıldı. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri, Meksika Körfezinde, helikopter ve kurtarma botları ile arama çalışmalarına başladı. Ekipler, iki balıkçıyı, suyun üzerinde kapağı çıkarılmış bir buzdolabının içerisinde buldu.
Yerel medya, balıkçıların gemideki buzdolabını bir kayık gibi kullanarak kurtulduklarını duyurdu. Balıkçılar hastaneye kaldırılırken, batan balıkçı teknesinde kaç mürettebat olduğu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Buzdolabının içerisindeki balıkçılar
-Kurtarma ekiplerinin balıkçılara yüzmesi
-Kurtarma ekiplerinin balıkçıları kurtarması
-Balıkçıların limandan sedye ile hastaneye götürülmesi
9°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:12
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9