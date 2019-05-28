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DHA DIŞ – Tekne az daha minibüsü deviriyordu

Almanya () – Almanya’da bir limanda uygunsuz şekilde manevra yapan bir Rus teknesi kaptanı, geminin kıç kısmının park halindeki bir minibüse çarpmasına neden oldu. Minibüsün devrilmesine ramak kalan kazayı, bir vatandaş cep telefonu ile...

DHA DIŞ – Tekne az daha minibüsü deviriyordu

Almanya () – Almanya’da bir limanda uygunsuz şekilde manevra yapan bir Rus teknesi kaptanı, geminin kıç kısmının park halindeki bir minibüse çarpmasına neden oldu. Minibüsün devrilmesine ramak kalan kazayı, bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Olay Almanya’nın Bremen eyaletinde yer alan Bremerhaven şehrinde meydana geldi. Olay anı görgü tanıklarınca kayda alındı. Görüntülerde, Rusya’nın St.Petersburg şehrinden gelen ‘Mir’ isimli teknenin kaptanının uygunsuz bir şekilde manevra yaptığı ve teknenin kıçının, geminin manevrası sırasında minibüse çarptığı; minibüsün devrilmesine ramak kaldığı görüldü. Görüntülerde teknenin kıyıdan açılması sonrası, minibüsün tekrar dört tekeri üzerine oturduğu, bu sırada camlarının dağıldığı görüldü. Kaza sonrası yapılan incelemede, minibüsün sağ kısmında büyük hasar olduğu belirtildi.

Olayla ilgili yerel medyada yer alan haberlerde, kaptanın yaptığı manevra sonucu sadece aracın değil yakınlarda kurulmuş olan çadırların da zarar gördüğü, olayda kimsenin yara almadığı ve polisin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Geminin aracı tahrip etmesi

-Geminin uzaklaşması

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