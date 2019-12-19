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DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temasları
Azerbaycan, ()- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9’uncu Genel Kurulu için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan...
GÜNDEM 19.12.2019, 16:13
Azerbaycan, ()- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9’uncu Genel Kurulu için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Şentop’un Ali Asadov ile görüşmesi
-Şentop’un Cumabekov ile görüşmesi
-Şentop’un Tanzila Narbayeva ile görüşmesi
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