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DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Strazburg’daki tarihi Bibliotheque Humaniste Selestat kütüphanesini ziyaret etti
DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Strazburg’daki tarihi Bibliotheque Humaniste Selestat kütüphanesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane, Bibliotheque Humaniste Selestat’yı ziyaret etti. Şentop, Hümanist Beatus Rhenanus’un Rönesans döneminden kitaplarını inceledi. TBMM Başkanı Şentop’un ziyareti...
GÜNDEM 25.10.2019, 21:05
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane, Bibliotheque Humaniste Selestat’yı ziyaret etti.
Şentop, Hümanist Beatus Rhenanus’un Rönesans döneminden kitaplarını inceledi. TBMM Başkanı Şentop’un ziyareti sırasında Selestat Belediye Başkanı Marcel Bauer de kütüphaneye gelerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan, Şentop ziyaretinin sonunda, kütüphane özel defterini imzaladı.
Görüntü Dökümü
Şentop, Hümanist Beatus Rhenanus’un Rönesans döneminden kitaplarını inceledi. TBMM Başkanı Şentop’un ziyareti sırasında Selestat Belediye Başkanı Marcel Bauer de kütüphaneye gelerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan, Şentop ziyaretinin sonunda, kütüphane özel defterini imzaladı.
Görüntü Dökümü
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-Kütüphane ziyaretinden görüntüler
-TBMM Başkanı Şentop’un kitapları incelemesi
-Şentop’un Selestat Belediye Başkanı Bauer ile tokalaşması
-Şentop’un kütüphane özel defterini imzalaması
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