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DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Strazburg’daki tarihi Bibliotheque Humaniste Selestat kütüphanesini ziyaret etti
DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, Strazburg’da DİTİB Yunus Emre Lisesi’ni ziyaret etti
Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi’ni ziyaret etti. Görüntü Dökümü ---------------------------- -TBMM...
GÜNDEM 25.10.2019, 21:06
Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi’ni ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-TBMM Başkanı Şentop’un ziyaretinden görüntüler
-Öğrencilerle konuşan Şentop
-Öğrenciler ile fotoğraf çekim,
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