DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan () - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------
Görüşmeden görüntü
Azerbaycan () - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------- Görüşmeden...
06 Mart 2019 Çarşamba 15:33
Azerbaycan () - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------
Görüşmeden görüntü
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:43
|07:23
|13:27
|16:39
|19:09
|20:37