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DHA DIŞ – TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü. Şentop, "Terör konusunda Avrupa ülkelerine başka, Türkiye’ye başka standart uygulanmaktan vazgeçildiği takdirde sorun çözülecektir" dedi. Görüntü...
GÜNDEM 25.10.2019, 13:46
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüştü.
Şentop, "Terör konusunda Avrupa ülkelerine başka, Türkiye’ye başka standart uygulanmaktan vazgeçildiği takdirde sorun çözülecektir" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Şentop, Wolfgang Sobotka görüşmesi
Şentop, "Terör konusunda Avrupa ülkelerine başka, Türkiye’ye başka standart uygulanmaktan vazgeçildiği takdirde sorun çözülecektir" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Şentop, Wolfgang Sobotka görüşmesi
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