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DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier İle görüştü. Pasquier’e, Türkiye’nin gerçekleştirdiği...

GÜNDEM 25.10.2019, 12:54
DHA DIŞ- TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier İle görüştü. Pasquier’e, Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekâtı nedeniyle yaptığı açıklamaya tepkisini dile getiren TBMM Başkanı, Avrupalı müttefiklerinin çifte standartlı tavra son vermeleri gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un AKPM Başkanı Pasquier ile görüşmesi

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