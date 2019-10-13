DHA DIŞ- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sırbistan’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Görüntü Dökümü

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-Şentop’un uçaktan inişi karşılanması

-Büyükelçilikte verilen brifing