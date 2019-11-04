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DHA DIŞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılışına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler çerçevesinde PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen ve zirveye ev sahipliği...
GÜNDEM 04.11.2019, 11:12
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi açılış konuşmalarının ardından ikili görüşmeler çerçevesinde PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Hollanda Temsilciler Meclisi Başkanvekili Ockje Tellegen ve zirveye ev sahipliği yapan Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Şentop, öğleden sonra da ilk olarak Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop, FETÖ’nün Güney Afrika’daki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda destek istedi. Güney Afrika Meclis Başkanı Modisa da, Türkiye’nin aktardığı bilgileri ülkesinde ilgili kurumlarla paylaşıp, “Güney Afrika’yı kullanarak Türkiye’ye saldırıda bulunabilirler” uyarısında bulunduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile de bir araya geldi. Şentop, FETÖ’nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda işbirliği yapılmasını istedi.
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TBMM Başkanı Şentop, öğleden sonra da ilk olarak Güney Afrika Meclis Başkanı Thandi Modise ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop, FETÖ’nün Güney Afrika’daki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda destek istedi. Güney Afrika Meclis Başkanı Modisa da, Türkiye’nin aktardığı bilgileri ülkesinde ilgili kurumlarla paylaşıp, “Güney Afrika’yı kullanarak Türkiye’ye saldırıda bulunabilirler” uyarısında bulunduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Kanada Senato Başkanı George Furey ve Arjantin Senato Başkanı Pinedo Federico ile de bir araya geldi. Şentop, FETÖ’nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılması konusunda işbirliği yapılmasını istedi.
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-Şentop ve gerçekleştirdiği ikili görüşmeler
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