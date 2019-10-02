Son Dakika
DHA DIŞ - Tayvan’da çöken köprü: 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Tayvan’daki 21 yıllık turistik köprünün dün çökmesinin ardından kayıp olan 6 kişiden 5’inin cesedine ulaşıldı. Halen kayıp olan bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Yilan bölgesinde 1998’de hizmete açılan turistik...
GÜNDEM 02.10.2019, 10:50
Tayvan’daki 21 yıllık turistik köprünün dün çökmesinin ardından kayıp olan 6 kişiden 5’inin cesedine ulaşıldı. Halen kayıp olan bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
Yilan bölgesinde 1998’de hizmete açılan turistik Nanfangao köprüsü dün sabah saatlerinde çökmüştü. Köprüden geçmekte olan yakıt taşıyan bir tanker ve köprü altında bulunan bir balıkçı teknesi çökme sonucu hasar almış ve bazı insanların denize düştüğü belirtilmişti.
Olayda, 6’sı ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmış ve 6 kişi de kayıptı. Bugün ise kayıp olan 5 kişinin cesedine ulaşıldı ve halen kayıp olan bir kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
----------------
-Farklı açılardan köprünün yıkılma anı
-Kaçışan insanları
-Yanan tanker
GÖRÜNTÜLER DGS’DE
DGS TARİHİ: 01.10.2019 - SAATİ: 10.27 - Haber Kodu : 191001028
Yilan bölgesinde 1998’de hizmete açılan turistik Nanfangao köprüsü dün sabah saatlerinde çökmüştü. Köprüden geçmekte olan yakıt taşıyan bir tanker ve köprü altında bulunan bir balıkçı teknesi çökme sonucu hasar almış ve bazı insanların denize düştüğü belirtilmişti.
Olayda, 6’sı ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmış ve 6 kişi de kayıptı. Bugün ise kayıp olan 5 kişinin cesedine ulaşıldı ve halen kayıp olan bir kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
----------------
-Farklı açılardan köprünün yıkılma anı
-Kaçışan insanları
-Yanan tanker
GÖRÜNTÜLER DGS’DE
DGS TARİHİ: 01.10.2019 - SAATİ: 10.27 - Haber Kodu : 191001028
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2