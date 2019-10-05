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DHA DIŞ - Tayland’da şelale havuzuna düşen 6 fil öldü

Tayland’da ulusal parktaki şelalenin döküldüğü havuza düşen 6 fil öldü. Tayland'ın başkenti Bangkok’ta bulunan Khao Yai Ulusal Parkı’nda bulunan Haew Narok şelalesinin olduğu bölgede dolaşan fil sürüsünden 2 fil şelalenin döküldüğü...

GÜNDEM 05.10.2019, 16:39
DHA DIŞ - Tayland’da şelale havuzuna düşen 6 fil öldü
Tayland’da ulusal parktaki şelalenin döküldüğü havuza düşen 6 fil öldü.
Tayland'ın başkenti Bangkok’ta bulunan Khao Yai Ulusal Parkı’nda bulunan Haew Narok şelalesinin olduğu bölgede dolaşan fil sürüsünden 2 fil şelalenin döküldüğü alana düştü.
Tayland medyası, sürüdeki bazı fillerin düşen fillerin yardımına gittiğini; havuza düşen fillerin de arasında bulunduğu 6 filin öldüğünü; 2 filin ise kurtarma ekiplerinin yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldıklarını duyurdu.
Yetkililer olay sonrası şelalenin kapatıldığını açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kayalıklarda kalan fillerin görüntüsü
Havuzdaki bir filin görüntüsü
Kurtarma ekiplerinin görüntüsü
Fotoğraflar

 

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