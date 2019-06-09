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DHA DIŞ – Tarihi yelkenli battı, 1,7 milyon dolara restore edilmişti

Almanya, () – 19’uncu yüzyıldan kalma tarihi yelkenli, Almanya’nın Elbe Nehri’nde çarpışma sonucu battı. 43 kişinin kurtarıldığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, Hamburg şehrinin yakınlarından geçen Elbe Nehri’nde yerel saat ile...

DHA DIŞ – Tarihi yelkenli battı, 1,7 milyon dolara restore edilmişti

Almanya, () – 19’uncu yüzyıldan kalma tarihi yelkenli, Almanya’nın Elbe Nehri’nde çarpışma sonucu battı. 43 kişinin kurtarıldığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, Hamburg şehrinin yakınlarından geçen Elbe Nehri’nde yerel saat ile 14:30 sularında meydana geldi. 1883 yılında inşa edilmiş yelkenli ‘No 5 Elbe’ ile 141 metre uzunluğundaki, Kuzey Denizi’ne hareket etmekte olan konteyner gemisi çarpıştı. 43 kişinin kurtarıldığı kazada, 7 kişinin yaralandığı duyuruldu.

1 MİLYON 500 BİN DOLARA RESTORE EDİLMİŞTİ
Yerel medya, tarihi yelkenli No 5 Elbe’nin, Mayıs ayında, 1 milyon 700 bin dolara suya indirilmek üzere restore edildiğini duyurdu. Kazanın ardından yelkenlinin kurtarılmaya çalışıldığı; ancak tahta olması nedeniyle çok çabuk su aldığı ve hızlıca battığı duyuruldu.
Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldığı belirtildi.

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