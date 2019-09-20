DHA DIŞ- ‘Tanker İHA’ Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptı

ABD'li Boeing’in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.



İlk uçuşu yaklaşık 2 buçuk saat süren ve ABD donanması için üretilmiş olan ‘tanker İHA’, uçak gemilerine konumlandırılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Test uçuşundan görüntüler

