DHA DIŞ - Suudi Arabistan’da birçok kent çekirge istilasına uğradı

Suudi Arabistan () – Suudi Arabistan’da birçok kent, Kızıl Deniz üzerinden gelen çekirgelerin istilasına uğradı.

Daha önce Mısır, Sudan ve Eritre’yi istila eden çekirgeler, Kızıl Deniz üzerinden Suudi Arabistan'ın birçok kentini istila etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, daha öncede çekirge istilasına uğrayan Medine’de de yeniden çekirgelere karşı uyarı yapıldığı belirtilirken; uzman ekiplerin de çekirge istilasından etkilenen bölgelerde müdahale için hazır bekletildiği duyuruldu. Ayrıca, yüzlerce çekirgenin tarım ürünlerine zarar verebileceği uyarısı da yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çekirge sürüsünün ilerlemesi

-Havada uçuşan çekirgeler

-Trafikte seyir halindeki aracın camına çarpan çekirgeler

-Bir ağacın etrafında yığılmış yüzlerce çekirge