DHA DIŞ- Suriye’yi terk eden ABD askerleri böyle hazırlık yaptı

Suriye’den çekilen bin civarındaki ABD askerinin hazırlık görüntüleri yayınlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmeye başlayan bu sabah ABD askerleri Irak'ın Dohuk kentine geçiş yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askerlerin çantalarını hazırlamaları

-Monitörlerin sökülmesi

-Kabloların sökülmesi

-Kamptan görüntüler

-ABD konvoyundan görüntü