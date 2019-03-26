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DHA DIŞ – Suriye: Golan Tepeleri Suriye'nindir, Trump'ın kararı 'statüsünü' değiştirmez

Suriye () - Suriye, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri’ne dair kararının, uluslararası meşruiyete saygısızlık ve uluslararası topluma bir darbe olduğunu; bu kararı reddettiklerini...

DHA DIŞ – Suriye: Golan Tepeleri Suriye'nindir, Trump'ın kararı 'statüsünü' değiştirmez

Suriye () - Suriye, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri’ne dair kararının, uluslararası meşruiyete saygısızlık ve uluslararası topluma bir darbe olduğunu; bu kararı reddettiklerini duyurdu.

Suriye haber ajansı SANA, Suriye'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Walid Muallem’in açıklamalarına yer verdi.
Muallem, Trump’ın imzaladığı kararnamenin, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ndeki statüyü değiştirmeyeceğini, bu bölgenin Suriye’nin, Suriye halkının olduğunu söyledi. Muallem, İsrail’in Golan Tepeleri işgalini ‘egemenlik’ olarak tanıyan ABD kararının, uluslararası meşruiyete saygısızlık ve uluslararası topluma bir darbe olduğunu belirtti.

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