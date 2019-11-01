DHA DIŞ- Suriye'nin Derkuş kasabasında mühimmat deposu vuruldu

Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib’in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafedeki Derkuş kasabasını vurdu. O anlar, kasabada bulunanlar tarafından kaydedildi.

Rusya ve Suriye rejim ordusu, İdlib’in batısında bulunan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede bulunan Derkuş kasabasında bir mühimmat deposunu hedef aldı. Düzenlenen hava saldırısının ardından depoda patlamalar yaşandı. Görüntüler, kasaba sakinleri tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Depodan yükselen dumanlar

- Yaşanan patlama

-Kasaba sakinlerinin uzaklaşmaya çalışması