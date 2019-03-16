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DHA DIŞ - Süratli otomobil, çarptığı otobüsü devirdi, 2 kişi öldü

ABD () – ABD’de süratle ilerleyen ve kırmızı ışıklarda durmayan bir otomobil, bir yolcu otobüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Trotwood şehrinde meydana gelen...

DHA DIŞ - Süratli otomobil, çarptığı otobüsü devirdi, 2 kişi öldü

ABD () – ABD’de süratle ilerleyen ve kırmızı ışıklarda durmayan bir otomobil, bir yolcu otobüsüne çarparak devrilmesine neden oldu. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Trotwood şehrinde meydana gelen kaza anının görüntüleri Trotwood Polisi tarafından yayınlandı. Görüntülerde, trafikte hızla ilerlemekte olan aracın sürücüsünün, State Route 49 ve Free Pike karayolunun kesiştiği dört yolda bulunan kırmızı ışıkta durmayarak bir otobüse çarptığı; otobüsün de çarpmanın etkisiyle devrildiği görülüyor.

Kaza ile ilgili açıklama yapan Trotwood Polis Şefi Erik Wilson, trafikteki bir polis memurunun, camları karartılmış ve plakası eskimiş bir araçtan şüphelenerek aracın plakasını kontrol ettiğini bunun sonucunda da polisin, plakanın başka bir araca ait olduğunu fark ettiğini söyledi. 18 yaşındaki Christopher Baker’in sürücüsü olduğu aracı sağ çekmesi için takibe alan polis memuru, Baker’ın hızını arttırması sonucu takipten çıktığını ve daha sonrada Baker’ın kırmızıda geçerek bir otobüse çarptığını açıkladı.

Ayrıca, kaza sonucu otobüste bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, Baker’ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun da ağır olduğu açıklandı. Kazanın incelemesi ise halen sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Aracın otobüse çarpmasının farklı açıdan görüntüleri

- Olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye görüntüleri

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