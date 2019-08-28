Son Dakika
DHA DIŞ - Şugayev: Türkiye ile olası Su-57 tedarikini görüşeceğiz
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye ile Radyoelektronik Savunma Sistemleri, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikini görüştüklerini belirtti. Şugayev yaptığı açıklamada "Gündemdeki...
GÜNDEM 28.08.2019, 10:52
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya'nın Türkiye ile Radyoelektronik Savunma Sistemleri, Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikini görüştüklerini belirtti.
Şugayev yaptığı açıklamada "Gündemdeki konuları görüşmeye devam edeceğiz. Elbette S-400'e değineceğiz, Su-35 konusunda daha ileri bir aşamaya nasıl geçeceğiz ve olası Su-57 tedariki konusunu görüşeceğiz" dedi.
Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin Amerikan F-35 programına katılımının sona ermesi nedeniyle Ankara'nın Rus uçaklarına ilgi göstermeye başladığını belirtti. Şugayev sözleşme müzakereleri hakkında konuşmanın olmadığını ve önce belirli istişarelerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Ayrıca Şugayev, bugün ilerleyen saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüşeceğini söyledi.
Şugayev yaptığı açıklamada "Gündemdeki konuları görüşmeye devam edeceğiz. Elbette S-400'e değineceğiz, Su-35 konusunda daha ileri bir aşamaya nasıl geçeceğiz ve olası Su-57 tedariki konusunu görüşeceğiz" dedi.
Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin Amerikan F-35 programına katılımının sona ermesi nedeniyle Ankara'nın Rus uçaklarına ilgi göstermeye başladığını belirtti. Şugayev sözleşme müzakereleri hakkında konuşmanın olmadığını ve önce belirli istişarelerin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Ayrıca Şugayev, bugün ilerleyen saatlerde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile görüşeceğini söyledi.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0