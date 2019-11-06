DHA DIŞ- Su tesisatçısı, foseptik tankı patlamasında hayatını kaybetti

Endonezya’da bir evde çalışan su tesisatçısı, foseptik tankının patlaması sonucu açılan çukura düştü ve tankın kapağının altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın doğusundaki Cakung bölgesinde meydana geldi. Bir evde onarım yapan su tesisatçılarından biri, foseptik tankının patlaması sonucu açılan çukura düşerek hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tesisatçıların bastıkları zeminde patlamanın meydana geldiği, foseptik tankının metal kapağının yerden yükseldiği ve çukurdaki tesisatçının üzerine düştüğü görüldü. Diğer tesisatçı ise patlamanın etkisiyle açılan çukurun kenarına savruldu.

Yetkililer, foseptik tanklarının içerisinde biriken gazın yanıcı olduğunu ve tankların hava çıkışının bulunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Görüntü Dökümü

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-Tesisatçıların görüntüsü

-Patlama anı

-Tankın metal kapağının altında kalan tesisatçı

-Çukurun kenarına savrulan tesisatçı