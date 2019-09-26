DHA DIŞ- Su aygırına jöle yediren çifte hayvanseverlerden tepki
ABD’de bir aile, çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için hayvanat bahçesine giderek su aygırına içinde farklı renkler bulunan jöle dolu karpuz yedirdi. Mavi jölenin dışarıya çıkmasıyla erkek çocuklarının olacağına inanan çift, sosyal...
Olay, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Cedar Creek Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi. Görüntülerde, Jonathan ve Bridgette Joseph çiftinin Tank isimli bir su aygırına içi jöle dolu karpuz yedirdiği ve mavi jölenin dışarıya çıkmasıyla çiftin sevinerek birbirlerine sarıldığı görüldü. Mavi jölenin, erkek çocuk anlamına geldiğine inanan çift, sosyal medyadaki hayvanseverler tarafından tepki gördü. Hayvanseverler, batıl bir inançla cinsiyet tespiti için su aygırının kullanılmasını ve hayvana zararlı yiyecekler verilmesini sorumsuzluk olarak nitelendirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi yöneticisi Michael Hicks, “Bu jöle insanların çocuklarına verdikleri jölelerden. Kesinlikle zararsız. 1800 kilogram ağırlığındaki bir su aygırına isteseniz de bir şey yapamazsınız. Tank çok keyif aldı” dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Su aygırı Tank’in ağzını açması
-Çiftin su aygırının ağzına karpuz atması
-Su aygırının karpuzu yerken mavi jölenin dışarı çıkması
-Çiftin birbirine sarılarak sevinmesi
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