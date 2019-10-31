DHA DIŞ- Stoltenberg: Suriye’deki kriz, DEAŞ karşıtı koalisyonu tehlikeye atmamalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, farklı NATO üyeleri arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunun da görüldüğünü, fakat bunun, DEAŞ örgütüne karşı oluşturulan koalisyonu tehlikeye atmaması gerektiğini söyledi.Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, burada Ukrayna Avrupa ve Atlantik Entegrasyonu’ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, muhabirinin sorularını yanıtladı.Türkiye’nin Suriye politikasını ve Rusya’nın bölgede artan etkinliği konusundaki görüşü konusunda ’nın sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, “NATO’nun üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Ancak bu, DEAŞ’a karşı oluşturulmuş olan koalisyonu tehlikeye atmamalı” yanıtını verdi. NATO’nun Suriye’de inisiyatif alma olasılığı konusundaki soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde son zamanlarda şiddet olaylarının azaldığının gözlemlendiğini ve kendilerinin bu çerçevede, Suriye’de sorunun siyasi yoldan çözülmesi konusunda bütün çabanın ortaya konması gerektiği görüşünde olduklarını kaydetti.UKRAYNA BAŞBAKAN YARDIMCISI: TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAĞIZUkrayna Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ise muhabirinin, ‘Rusya’nın Suriye’de artan etkisi konusundaki ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye ile Ukrayna’nın stratejik ortak olduklarını, Ukrayna’nın, Türkiye’nin Suriye’de bazı çıkarlarının olduğunu anladığını, diğer taraftan Türk-Ukrayna ilişkilerinin de gerek Ankara, gerekse Kiev açısından, en az Suriye konusu kadar önemli olduğunu dile getirdi. Stoltenberg’in ziyaretine ilişkin görüntüleri ise NATO yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-Stoltenberg’in gelişi

-Stoltenberg’in ziyaretine ilişkin detaylar

-Stoltenberg’in basın toplantısı