DHA DIŞ - Steinmeier: Sri Lanka'da yapılan saldırlar alçakça

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sri Lanka’da yaşanan saldırılar üzerine mevkidaşı Maithripala Sirisena’ya başsağlığı mesajı gönderdi.

Steinmeier mesajında, “Alçakça yapılan terör saldırılarından dehşete kapıldım. İnsanların kendi aralarında sükûnetle dini ibadetlerini yerine getirmek ve yaşamak için toplandıkları ibadethanelerinin gözü dönmüş teröristlerin hedefi haline getirilmesi aşağılık ve adice bir davranış. Sri Lanka, bu haince saldırı karşında yalnız değildir. Almanya olarak, bu tür insanlık dışı terör ve teröristlerin karşısında kararlı duruşumuzu bir daha belirtirim. Tüm düşüncemizde, terör mağdurlarının ailelerinin yanındayız ve yaralılara da acil şifalar, kurtarıcı sağlık ve güvenlik ekiplerine de başarılar diliyorum” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS: TERÖRÜN HAKLI HİÇ BİR GEREKÇESİ OLAMAZ

Başbakan Merkel ve Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ardından, Sri Lanka’da yaşanan terör olaylarına bir kınama ve tepki mesajı da Federal Dışişleri Balanı Heiko Maas’tan geldi.

Maas, saldırlarla ilgili sosyal medya Twitter hesabından yaptığı kınama mesajında, “Paskalya'da bile nefrete dayalı saldırlar yaşanması çok üzücü. Paskalya bize sevgiyi öğreten, tavsiye den bir muhabbet şölenidir. Nefret, asla çözüm olamaz” dedi.

Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) politikacısı Heiko Maas, mesajında ayrıca şunları söyledi: “Paskalya etkinlikleri çerçevesinde kiliselerde dua ve tefekkür etmeye yönelmiş insanlara karşı yönelik yapılmış bu saldırılar, adilik, aşağılık ve alçaklıktır. Hiçbir gerekçe, masum insanların öldürülmesini haklı kılamaz, gösteremez” ifadelerini kullandı.