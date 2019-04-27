DHA DIŞ – Sri Lanka’da polis operasyonu: 6’sı çocuk 15 ölü

Sri Lanka () – Sri Lanka polisi, dün bir binaya düzenledikleri operasyonda yaşanan çatışmada 6’sı çocuk 15 kişinin ölü ele geçirildiğini duyurdu.

POLİSİN OPERASYONUNDA 6 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Sri Lanka basını, ülkenin doğusunda yer alan Sainthamaruthu bölgesindeki Kalmunai şehrinde polisin bir binaya düzenlediği operasyonda, içerideki silahlı grup ile çatışma yaşandığını; saatler süren operasyon sonunda 6’sı çocuk 15 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Polis, yaptığı açıklamada öldürülenlerden 6’sının intihar bombacısı olmasından şüphelenildiğini duyurdu.

Ayrıca, binada patlayıcılarında bulunduğu belirtildi.

Polisin basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, operasyon sırasında polisin yara almadığı ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.