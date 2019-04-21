DHA DIŞ - Sri Lanka’da patlamalar: 2’si Türk 215 kişi hayatını kaybetti (7)

Sri Lanka () - Sri Lanka'da 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede toplam 8 patlama meydana geldi. Patlamalarda şu ana kadar 215 kişinin hayatını kaybettiği, 450'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

22 YABANCI UYRUKLU KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İçişleri Bakanlığı, saldırı ile alakalı 7 kişinin gözaltına alındığını duyururken; Dışişleri Bakanlığı ise patlamalarda 22 yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 5’inin kimliğinin tespit edildiğini belirtildi.



​ÜNİVERSİTELER KAPALI KALACAK

İkinci bir talimata kadar ülkedeki tüm devlet üniversitelerinin kapalı kalacağı belirtildi. Demiryolları İşletmesi de tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu.



BÜYÜKELÇİ ÖZÇUHADAR: 2 MÜHENDİSİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde meydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.

İLK ALTI PATLAMADA KİLİSELER VE OTELLER HEDEF ALINDI

Yerel medya patlamaların Katuwapitiya (Katana'da) ve Batticaloa'daki 3 kilise ile Kolombo’daki 3 otelde meydana geldiğini duyurdu. İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Kolombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Sri Lanka'nın NewsFirst haber platformu, Kolombo Ulusal Hastanesi'nde 73 ölü, 260 yaralının; Kalubowila Hastanesi'nde: 2 ölü, 6 yaralının; Negombo Hastanesi'nde: 104 ölü, 100 yaralının; Ragama Hastanesi'nde 7 ölü 32 yaralının; Batticaloa'da ise 28 ölü 51 yaralının; Dematagoda’da da 3 ölünün bulunduğunu duyurdu.

YEDİNCİ PATLAMA DEHİWALA’DA

Yedinci patlama Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleşti. Yerel basın patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini; yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

SEKİZİNCİ PATLAMA DEMATAGODA’DA

Sekizinci patlama Kolombo’nun Dematagoda banliyösünde yer alan Mahavila Udyana yolunda gerçekleşti. Polis ekiplerinin saldırılarla alakalı olduğu düşünülen bir şüphelinin evine yönelik operasyon düzenledikleri sırada patlamanın olduğu: patlamada 3 polisin öldüğü belirtildi.

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken hastane kaynakları ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Patlamalar sonrası sosyal medyaya erişim engelledi; bir sonraki talimata kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lanka Başbakanı, güvenlik kurulunu acil toplanmaya çağırdı. Emniyet birimleri patlamaların ardından bu bölgeleri kordon altına aldı. Meclis sözcüsü Karu Jayarusiya 23 Nisan’da Parlamento’nun olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Yerel medya, başkent Kolombo’da bulunan Jampettah sokağında şüpheli bir paket ihbarı yapıldığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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EK GÖRÜNTÜ: Kilise önünden görüntüler



DGS'DEKİLER

Kilise ve otellerdeki patlama sonrası görüntüler

7’nci patlama sonrası görüntüler

Kilisedeki patlama anına dair görüntüler

Büyükelçi ile yapılan telefon röportajı



(Görüntüler DGS’de - GÖRÜNTÜLERDE CESET VB GÖRÜNTÜ YOK)