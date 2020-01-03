DHA DIŞ- Sri Lanka’da askeri uçak düştü: 4 ölü, 1 yaralı

Sri Lanka'da askeri uçak düştü, pilot dahil 4 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka Hava Kuvvetleri’ne ait uçak Badulla bölgesindeki Haputale kasabasında düştü. Sri Lanka Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu belirtilen Harbin Y-12 tipi uçakta bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti. Kasabada yerleşim yerlerine yakın bir yere düşen uçağın etrafa yayılan parçalarının isabet ettiği bir kadın da yaralandı.

Yetkililer, uçağın düşme nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın düştüğü bölgeden görüntüler

-Yükselen dumanlar

-Toplanan kalabalık

-Detaylar