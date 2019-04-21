Sri Lanka () – Yerel medya Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleştiğini; bunun gün içindeki 7’nci patlama olduğunu duyurdu.
DHA DIŞ - Sri Lanka’da 7’nci patlama
Sri Lanka () – Yerel medya Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleştiğini; bunun gün içindeki 7’nci patlama olduğunu duyurdu.
21 Nisan 2019 Pazar 11:54
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