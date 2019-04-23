Sri Lanka () - Sri Lanka basını, pazar günü 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen ve 321 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Örgütün sosyal medya hesabından açıklamanın yapıldığı ancak bir kanıt sunulmadığı belirtildi.
DHA DIŞ - Sri Lanka'daki saldırıları DEAŞ üstlendi
Sri Lanka () - Sri Lanka basını, pazar günü 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen ve 321 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Örgütün sosyal medya hesabından açıklamanın yapıldığı...
23 Nisan 2019 Salı 14:11
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