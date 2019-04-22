DHA DIŞ - Sri Lanka'da bir araçta kontrollü patlama

Sri Lanka () - Kolombo şehrinde St. Anthony's Kilisesi yakınında park halindeki bir minibüsteki düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak patlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama anı
Sri Lanka () - Kolombo şehrinde St. Anthony's Kilisesi yakınında park halindeki bir minibüsteki düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak patlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- Patlama anı
22 Nisan 2019 Pazartesi 14:31
Sri Lanka () - Kolombo şehrinde St. Anthony's Kilisesi yakınında park halindeki bir minibüsteki düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak patlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama anı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:16
|06:07
|13:14
|17:01
|19:59
|21:37