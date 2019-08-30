DHA DIŞ- Soyuldu, umursamadan yemeğini yedi

Brezilya’da elinde silahla pastaneye giren soyguncu, pastanedeki müşterilerin değerli eşyalarını toplamaya başladı. O sırada bir müşterinin istifini bozamadan yemek yemeye devam ettiği görüldü.

Olay, Brezilya’nın Para eyaletindeki Belem kentinde, 27 Ağustos günü meydana geldi. Eli silahlı soyguncu, pastaneye girerek müşterilerin telefon, cüzdan ve takılarını toplamaya başladı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncunun aniden pastaneye girdiği ve girişe en yakın masada oturan müşterinin masasından telefonunu aldığı; müşterinin ise istifini bozmadan önündeki yemek yemeye devam ettiği görüldü. Daha sonra arka masalara giderek diğer müşterilerin değerli eşyalarını da alan soyguncu, tekrar ilk soyduğu müşteriye yönelerek cüzdanını aldı ve geldiği gibi koşarak pastaneden çıktı. O sırada arka tarafta oturan müşterilerden birinin ellerini havada tuttuğu ve soyguncunun kaçmasına rağmen indirmediği görüldü.

Polisin soyguncuyu yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Soyguncunun pastaneye girmesi

-Müşterinin telefonunu masanın üzerinden alması

-Müşterinin yemek yemeye devam etmesi

-Soyguncunun arka masalara giderek diğer müşterileri soyma anı

-Soyguncunun ilk soyduğu müşteriye dönerek cüzdanını da alması

-Soyguncunun kaçma anı

-Ellerini havada tutan müşterinin görüntüsü