DHA DIŞ - Soygunculara süpürge ile direndi

Deniz Kılınç () – Brezilya’nın Lagoa Salgada bölgesinde bir market sahibi, dükkanına saldıran soygunculara süpürge ile direnmeye çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı iki soyguncunun markete girdiği ve market sahibinin dükkanını savunmak için soygunculara süpürge ile saldırdığı görüldü. Soygunculardan biri market sahibinin saldırısına karşılık verirken, diğer soyguncunun da kasadaki parayı çaldığı görüldü. Market sahibinin çabalarına rağmen soyguncular olay yerinden kaçtı.

Görüntü dökümü:

Soyguncuların markete girişi ve market sahibinin savunması