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DHA DIŞ - Somali’de bomba yüklü araç patladı: En az 10 ölü
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Başkent Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Vergi kontrol noktası yakınında düzenlenen saldırıda...
GÜNDEM 28.12.2019, 10:39
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Başkent Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Vergi kontrol noktası yakınında düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Görüntü Dökümü
Başkent Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Vergi kontrol noktası yakınında düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Patlamanın yaşandığı bölge
-Patlama sonrası yükselen dumanlar
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