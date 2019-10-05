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DHA DIŞ- Somali'de, İtalyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada
Somali’nin başkenti Mogadişu’da 30 Eylül’de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Patlamayı, El Şebab militanları üstlenmişti. İtalyan ordusu, Somali’de İtalyan konvoyuna yapılan intihar...
GÜNDEM 05.10.2019, 22:59
Somali’nin başkenti Mogadişu’da 30 Eylül’de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Patlamayı, El Şebab militanları üstlenmişti.
İtalyan ordusu, Somali’de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtalyan ordusu, Somali’de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İtalyan askeri araca yapılan saldırı anı
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