DHA DIŞ - Sofya'da 1 Mayıs, 'Bulgaristan'da kalmak istiyorum' adıyla kutlandı

Sevda DÜKKANCI, Bulgaristan () - BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gençlerin ülkeyi terk edip, Avrupa ülkelerine gitmeleri üzerine, 'Bulgaristan'da kalmak istiyoruz' adı altında kutlandı.

Sofya'da 1 Mayıs kutlamaları, Aleksandr Nevski Katedrali önünde oluşturulan kortejin Başbakanlık Meydanı'na yürümesi ile başladı. Ellerinde meşaleler ve pankartlar bulunan BSP lideri Korneliya Ninova ile Avrupa Parlamentosu Milletvekili adaylarının da bulunduğu kalabalık, Başbakanlık Meydanı'nda toplandı. Bu yılki kutlamalar Bulgaristan'ın 2007 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmasının ardından özellikle gençlerin ülkeyi terk edip Avrupa ülkelerine gitmesi üzerine, 'Bulgaristan'da kalmak istiyoruz' adı altında gerçekleştirildi.

Ülkenin çeşitli kentlerinden gelerek Sofya'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar, ülkede yaşanan ekonomik sorunları dile getirdi. BSP lideri Korneliya Ninova, sosyalist mitinglerine sadece yaşlıların katıldığı şeklindeki eleştirilere, "1 Mayıs'ta bizi geçmişimiz birleştirdi, 1 Mayıs'ta bizi günümüz ve geleceğimiz birleştirdi. Bugün hala Bulgaristan'da emek köleleri var. 21'inci yüzyılda ülkede çalışan yoksullar çoğunlukta. 1.5 milyondan fazla Bulgar vatandaşı yoksulluk sınırının altında yaşıyor" dedi.

BSP Gençlik Kolları Başkanı Gabriel Valkov (23), 1 Mayıs kutlamalarında adil gelir istediklerini dile getirmek için toplandıklarını belirterek, "Hepimiz buraya daha adil gelir, daha iyi sağlık hizmeti, daha iyi sosyal yaşam talebiyle geldik. Adalet adına toplandık. Sosyalizm hala canlı, sosyalizm yaşıyor. Arkamda 20- 30 bin kişi var. Genç insanlar var, azimli, kararlı. Bulgaristan'da kalmak, burada yaşamak istiyoruz. Yurt dışına kaçmak istemiyoruz. O yüzden buradayız. Nüfusu 7 milyon 102 olan Bulgaristan'da asgari ücret 560 Leva (280 Euro)" dedi.

Sofya'daki kutlamalara 100 kilometre mesafedeki Köstendil kentinden Emekliler Derneği olarak geldiklerini söyleyen İvan Petkov (85), emekli maaşlarının 217 Leva (110 Euro) olduğunu söyledi. Petkov, "Her ay 100 levasını ilaca veriyorum, geri kalan ile ne yapabilirim. Bugün Bulgaristan felaket bir durumda. Çıkış yolunu zor bulacağız. Durum sadece bizim için değil, tüm halk için çok feci. Oğlum Almanya'da, torunum Amerika'da yaşıyor. Buradaki durumu anlatırken, kimse bizi anlayamıyor" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşte havai fişekler

-Müzik eşliğinde yürüyüş

-BSP milletvekili adaylar ve lider Korneliya Ninova

-Elinde AB ve Bulgaristan bayrakları taşıyan yaşlılar

-Cami önünde dinlenen yaşlı sosyalist kadınlar

-İvan Petkov ile röp.

-Gabriel Valkov ile röp.

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