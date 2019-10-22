DHA DIŞ- Soçi’de Putin-Erdoğan görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’nın Soçi kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin tarafından karşılandı ve iki liderin görüşmesi başladı.

Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda gerçekleşecek baş başa görüşme öncesi iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmenin Barış Pınarı Harekatı’na önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu davetin faydalı olacağına inanıyorum. Barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacağız” sözlerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, “Son yıllarda gelişen ilişkilerimiz bölgemizdeki sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inanıyorum. Bölgenin çok değişik dinamikleri olduğunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki gerçekleştireceğimiz istişareler çok verimli geçecek” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erdoğan’ın Putin tarafından karşılanması

-İki liderin basına açıklamaları