DHA DIŞ – Snowboardcu kar sıçrattığı çalı horozunun saldırısına uğradı
Rusya’da dağlık bir bölgede snowboard yapan genç yanından geçerken bir çalı horozunu rahatsız edip kar püskürttü. Buna sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayıp saldırdı. Rusya’nın Kemerovo bölgesinde bulunan bir köyde snowboard...
Rusya’nın Kemerovo bölgesinde bulunan bir köyde snowboard yapan genç yanından geçmekte olduğu çalıhorozuna kar püskürterek rahatsız etti. Rahatsız olan horoz gencin peşinden giderek saldırdı. Sinirlenen çalıhorozu gencin peşini bırakmayarak sürekli üstüne hamle yaptı, genç saldırıdan kendini korumak için snowboardunu kalkan olarak kullandı. Olayın görüntülerini yayınlayan genç sporcu gönderiye “yılın en iyi savaşı” yazarak not düştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Snowboard yapan genç
- Horozun yanından geçerken kar sıçratması
- Horozun kayağını düzeltmeye çalışan gencin peşine düşmesi
- Horozun saldırması
- Gencin kendini korumaya çalışması
- Detaylar
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