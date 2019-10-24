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DHA DIŞ- SMO, terör örgütü PKK/PYD’ye ait mayınları teşhir etti
Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Haseke arasında PKK/PYD’nin tuzakladığı mayınları etkisiz hale getirip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Terör örgütü PKK/PYD’nin Resulayn ve Haseke arasında yollara tuzakladığı mayınlar, Suriye...
GÜNDEM 24.10.2019, 12:32
Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Haseke arasında PKK/PYD’nin tuzakladığı mayınları etkisiz hale getirip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Terör örgütü PKK/PYD’nin Resulayn ve Haseke arasında yollara tuzakladığı mayınlar, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından tespit edilip, güvenli bir şekilde etkisiz hale getiriliyor. SMO, temizleme çalışmaları sırasında etkisiz hale getirilerek topraktan çıkarılan mayınları sosyal medya hesaplarından yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/PYD’nin tuzakladığı mayınları göstermesi
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