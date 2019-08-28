DHA DIŞ – Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi

ABD’de yerel bir televizyon kanalında yayınlanan haber bülteninde, siyahi sunucu arkadaşını ekrandaki gorile benzeten kadın sunucu, aldığı tepkiler sonrası ağlayarak özür diledi.

Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli kadın sunucu, hayvanat bahçesine dair yayınlanan bir haber sırasında ekrana gelen gorili, yanındaki siyahi sunucu arkadaşı Jason Hackett’a benzetti. Kadın sunucu, “Sanki sana benziyor, evet aslında benziyor” diye yorum yapınca seyirciler bu ırkçı yoruma büyük tepki gösterdi. Kadın sunucu, daha sonra çıktığı yayında ağlayarak meslektaşından ve tüm izleyicilerden özür diledi.



Gorile benzettiği arkadaşı Jason Hackett ile beraber yayına çıkan Alex Hausden, bu espriyi bilerek yapmadığını ve çok üzgün olduğunu söyledi. Özrü kabul eden Jason Hackett ise lisanın ve kültürel farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadın sunucunun gafı yaptığı an (19. saniye)

Kadın sunucunun ağlayarak özür dilemesi