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DHA DIŞ – Sırp Bakan’ın BM’de Kosova elçisine küfürlü konuşmasına tepki

Enis Tabak, Prizren () – New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde düzenlenen Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin durumunun görüşüldüğü oturum sonrası Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç’in, Kosova’nın...

DHA DIŞ – Sırp Bakan’ın BM’de Kosova elçisine küfürlü konuşmasına tepki

Enis Tabak, Prizren () – New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde düzenlenen Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin durumunun görüşüldüğü oturum sonrası Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç’in, Kosova’nın Washington Büyükelçisi Vlora Çitaku’ya yönelik küfürlü konuşması büyük tepki çekti.

Dün BM Genel Merkezi’nde düzenlenen oturumda Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin durumu ve 28 Mayıs tarihinde Kosova polisinin ülkenin kuzey bölgesine yaptığı operasyon görüşüldü.

Oturumda Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç ve Kosova’nın Washington Büyükelçisi Vlora Çitaku birer konuşma yaptı.

Kosova medyası, toplantı sonrası ABD ve İngiltere büyükelçileri ile görüşme yapmakta olan Vlora Çitaku’nun yanına gelen Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç’in ABD ve İngiltere elçilerine “Konuştuğunuz bu kişiler (Kosovalılar) sizleri sömürmekte” diye bağırdığını; öfkesini kontrol edemeyen Daçiç’in salondan çıkarken de küfürlü sözler savurduğunu duyurdu. Kosova medyası, Daçiç’in sözlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, görüntülerin büyük tepki çektiğini yazdı.

Kosova’nın Washington Büyükelçisi Vlora Çitaku da o anlara dair salondaki bir kişi tarafından kaydedilmiş olan görüntüleri yayınladı.

Görüntü Dökümü
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- Daçiç’in Çitaku’ya hakaret ettiği anların görüntüleri
-BM’deki oturum başından görüntüler
-Daçiç’in oturumda konuşması
- Vlora Çitaku’nun konuşması

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