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DHA DIŞ – Siren çaldı, korumaları Netanyahu’yu sahneden indirdi
Seçim çalışması kapsamında katıldığı mitingde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sirenlerin çalması sonrası korumaları tarafından sahneden indirildi. Aşkelon şehrinde füze saldırısına karşı çalan siren sırasında...
GÜNDEM 26.12.2019, 11:15
Seçim çalışması kapsamında katıldığı mitingde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sirenlerin çalması sonrası korumaları tarafından sahneden indirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Aşkelon şehrinde füze saldırısına karşı çalan siren sırasında kürsüde konuşmakta olan Netanyahu hemen sahneden indirildi. Korumaları Netanyahu ve eşini sığınağa götürdü. Netanyahu bir süre sonra tekrar salona gelerek programına devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Netanhayu’nun salondan çıkarılması
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