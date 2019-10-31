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DHA DIŞ – Şili’de protestolar müzik eşliğinde devam ediyor
Şili’de devam eden protestolar, şiddetin yanı sıra müzikle beraber büyük konserlere de dönüştü. Orkestraların katıldığı protestolarda, göstericiler hep bir ağızdan şarkılar söyledi. Ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan...
GÜNDEM 30.10.2019, 14:33
Şili’de devam eden protestolar, şiddetin yanı sıra müzikle beraber büyük konserlere de dönüştü. Orkestraların katıldığı protestolarda, göstericiler hep bir ağızdan şarkılar söyledi.
Ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi özellikle başkent Santiago’da meydanlarda bir araya geldi. Protestolara orkestralarında katılmasıyla yüzbinler hep bir ağızdan şarkı söyledi.
18 Ekim’den itibaren devam eden protestolarda, eylemciler ile polis arasında şiddetli çatışmalar da gerçekleşiyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bir binanın önünde orkestra parça çalıyor
-Eylemciler orkestraya eşlik ederek şarkı söylüyor
-Meydanda toplanmış binlerce kişi hep bir ağızdan şarkı söylüyor
-Bir gitarist topluluğu müziği seslendiriyor
-Coşkulu kutlamalarla şarkıyı bitiriyorlar
Ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi özellikle başkent Santiago’da meydanlarda bir araya geldi. Protestolara orkestralarında katılmasıyla yüzbinler hep bir ağızdan şarkı söyledi.
18 Ekim’den itibaren devam eden protestolarda, eylemciler ile polis arasında şiddetli çatışmalar da gerçekleşiyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------
-Bir binanın önünde orkestra parça çalıyor
-Eylemciler orkestraya eşlik ederek şarkı söylüyor
-Meydanda toplanmış binlerce kişi hep bir ağızdan şarkı söylüyor
-Bir gitarist topluluğu müziği seslendiriyor
-Coşkulu kutlamalarla şarkıyı bitiriyorlar
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