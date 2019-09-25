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DHA DIŞ- Şili’de boğa seyircilerin arasına daldı: 10 yaralı
Şili’de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı. Şili’nin Atacama bölgesindeki Huasco Bajo kasabasında düzenlenen festivalde, boğa, çitlerin üzerinden atlayarak festivali izleyen...
GÜNDEM 25.09.2019, 17:19
Şili’de düzenlenen festivalde, çitlerden atlayarak kalabalığın arasına dalan boğa 10 kişiyi yaraladı.
Görüntü Dökümü
Şili’nin Atacama bölgesindeki Huasco Bajo kasabasında düzenlenen festivalde, boğa, çitlerin üzerinden atlayarak festivali izleyen kalabalığın arasına daldı. Meydana gelen olayda 10 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü
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-Boğa’nın atlama anı
-Kalabalığın arasına dalan boğa
-Yere düşenler
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