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DHA DIŞ - Sığınmacı taşıyan kayık devrildi. 2’si çocuk,3 kişi öldü

Io Chokona, Atina, () -  Yunanistan’ın Sisam Adası’nın güneyinde gece geç saatlerde, 12 sığınmacıyı taşıyan bir kayığın devrilmesi sonucunda 2’si çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik tarafından...

DHA DIŞ - Sığınmacı taşıyan kayık devrildi. 2’si çocuk,3 kişi öldü

Io Chokona, Atina, () -  Yunanistan’ın Sisam Adası’nın güneyinde gece geç saatlerde, 12 sığınmacıyı taşıyan bir kayığın devrilmesi sonucunda 2’si çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik tarafından denizde tespit edilen sığınmacılar Frontex kurtarma gemisi ve bir helikopter yardımıyla karaya çıkarıldı. Ancak üç çocuktan ikisi hayatını kaybetti. Kayıkta bulunanların, bir kişinin daha kayıp olduğunu söylemeleri üzerine kurtarma çalışmaları devam etti ve bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı.

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